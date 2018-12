Posant medalles

No em ficaré en política. No ho faré perquè no hi entenc i abans de no saber de què escric prefereixo no fer-ho. Ara deveu estar pensant si em passa alguna cosa. Doncs em passa que fa uns dies un polític va anar a veure un partit de Lliga Iberdrola -1a Divisió Femenina- i va tuitejar això: “ Disfrutando del fútbol base. No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. Espectacular remontada de las chicas del Rayo! ” Això es va convertir en una guerra de tuits en què tothom va començar a posar-se medalles a veure qui havia fet més pel futbol femení, entre altres coses.

Javier Tebas també s’hi va sumar, dient que la Lliga s’havia convertit en una autèntica competició professional i que segueix creixent. Va tenir milers de respostes que han fet que hagi assimilat que el partit que estava veient no era de futbol base sinó de Primera, un error bastant greu quan no el vas a veure mai i fas una gambada com aquesta només per fer postureig. Però, mirant la part positiva, ha tingut ressò mediàtic i, amb una mica de sort, podrem guanyar algun seguidor per al FutFem. Sempre cal veure el got mig ple.

L’altre punt que em dono el plaer de criticar és el d’una “autèntica competició professional”. Ho escric textualment. ¿De veritat que ho pensa? Vull creure que no va voler aprofitar el moment per posar-se medalles. I que ho fa perquè la gent que desconeix aquest món es pensi que sí que la lliga és professional i que s’ha fet un canvi abismal de la nit al dia. No em vull fer pesada, però la lliga no és professional. ¿Que hi ha intenció que ho sigui? Doncs segur que sí, però avui dia encara no ho és i cal que la gent ho sàpiga, que no es vagi venent fum perquè molta gent desconeix quines són les dificultats i problemes que tenen moltes de les jugadores per poder combinar les seves feines o estudis per poder jugar a futbol.

Dit això, us animo un cop més a seguir la Lliga Iberdrola, que de ben segur que us enganxarà. I, si cal, utilitzeu les vostres xarxes socials i feu el postureig necessari, i així aconseguirem arribar a més gent. Entre tots aconseguirem fer això més gran i, més d’hora que tard, la Lliga, efectivament, serà professional. Us proposo fer una història d’Instagram, un tuit, una entrada a Facebook o la xarxa social que més utilitzeu amb l’etiqueta #ARAFutFem. A veure quants som.