Que els diguin que deixin de fer el ridícul

La campanya per a la presidència del PP està sent patètica, i no em refereixo als vídeos de campanya de Soraya, que també, sinó al fet que, per fer mèrits, s’acusin els uns als altres d’haver estat comprensius amb els independentistes catalans. Que algú que els estimi els digui que deixin de fer el ridícul. A Millo, per exemple, li aniria bé. Ahir va dir que Aznar és el dirigent que "més va cedir davant l'independentisme en pactar amb Pujol", i que no pot "donar lliçons a Rajoy, que ha sigut l'únic president que mai ha cedit davant dels nacionalistes". Quin nivell argumentatiu. Queda clar què és el que pensa Millo de la intel·ligència dels seus votants. Entre altres raons, perquè obvia el detall que Rajoy va ser ministre d’Aznar en tres ministeris diferents, portaveu i vicepresident dels seus governs.