9/2: Reeducació

La fiscalia s'oposa als permisos penitenciaris que es proposen per als Jordis -com per a tants altres presos- amb l’argument que no estan penedits ni han demostrat estar reeducats. Reeducats. De què em sona la paraula? La darrera vegada que la vaig sentir era en un reportatge sobre els camps de concentració de la dictadura xinesa contra els uigurs -dissidents o simplement perseguits per la seva ètnia-, uns camps que el règim anomena centres de reeducació ideològica. Certament, les presons han de servir per a la reinserció social de les persones que han comès un delicte. Però ¿han de servir també perquè la gent deixi de pensar allò que pensa i deixi de creure en allò que creu? ¿Han de canviar les idees de la gent? La Santa Inquisició oferia avantatges penitenciaris -en comptes de cremar-los de viu en viu, els escanyaven abans de cremar-los- als judaïtzants que abjuraven de la seva fe i es convertien a la fe veritable. El gulag estalinista s’autoanomenava centre de reeducació a través del treball. Tots ells no es conformaven volent canviar les accions dels presos: en volien canviar les consciències i les creences. Als Jordis no els volen deixar sortir perquè no han aconseguit canviar-los la consciència ni les idees. No estan reeducats.