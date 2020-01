Aquesta nit ha estat màgica. Vam deixar preparades unes copes de cava per quan vinguessin els Reis, ens vam assegurar que a la sala d’estar hi hagués les targetes amb els noms de tothom i ens en vam anar tots a dormir.

La canalla estava molt nerviosa i excitada, així que vam decidir llevar-nos perquè era impossible dormir. Vam quedar-nos al menjador mentre els nens agafaven el son. Però els sentíem parlar. “Va, que els Reis no vindran pas, si no dormiu!”, vam dir-los.

Quan ja no teníem més gana, vam posar una pel·lícula de plataforma de pagament. Faltava mitja hora per a les dotze. La durada era de dues hores i mitja. No la veuríem tota, a risc que els Reis passessin de llarg. Al cap d’una hora, quan ja pensàvem que els Reis podrien passar a l’acció, apareix el petit. “He sentit un soroll, tinc por, els germans dormen”, diu.

Merda, encara n’hi ha un de despert. A aquest pas, els Reis no arribaran fins a les cinc de la matinada.

L’acompanyem al seu llit i li fem una mica de companyia, a veure si s’adorm. Sembla que es tranquil·litza. Seguim amb la pel·lícula. És bastant bona. S’acaba cap a les tres de la matinada. Sentim un soroll. Ara és la gran, que té set. Got d’aigua. Mala sort, la nena no l’ha agafat bé i el got sencer ha caigut sobre el llit. A canviar llençols. Que bé!

Per fi, a les quatre de la matinada, els Reis poden actuar.

Només hauran de muntar el castell de Lego, la nau de Star Wars i el circuit de cotxes elèctrics. Falta un tornavís. Al traster hi ha la caixa d’eines. Cap al traster. Són tres quarts de cinc. Els deixo el tornavís al costat del cava. Creiem que està tot a punt. Sí, per fi. Són només les sis del matí. A dormir!

A dos quarts de vuit, una hora i mitja després, sentim el mitjà que crida: “Han vingut els Reis!” Quina il·lusió! Tot és ple de joguines i regals. Tot ben muntat. El tornavís a lloc, i el cava, buit.

I, mort de son, penso que jo demà treballo i agafo l’AVE de les 5.50.

Sort que els Reis s’ocupen de tot!