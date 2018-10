Sánchez desinflama donant-li una medalla a Millo

QUE EL GOVERN i els partits que el formen fa mesos que no troben ni el fons ni la forma ja ho va admetre aquest dimarts el president Torra. Dit això, la retòrica i els gestos a què s’ha abonat el govern espanyol és igualment desesperant. Quan encara parlàvem de la ministra Celaá dient que hi va haver moltes imatges falses de l’1 d’Octubre, ben bé com si fos Dastis, Marlaska confirma una medalla a Millo tramitada per Rajoy, ben bé com si fos Zoido. Aquesta medalla, com la manifestació de policies a Barcelona, és pitjor que una provocació, és un insult. Que la Moncloa acusi Torra de posar en risc “la normalització política” seria per riure si no fos per plorar. ¿Normalitzar el què, amb presos polítics i exiliats i sense poder investir el president que tenia la majoria després de les urnes del 21-D? ¿On és el policia agressor de Jordi Borràs? S’han vist normalitzadors més eficaços.