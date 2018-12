Periodisme amenaçat i descontrol judicial

La confiscació –per part de la policia i per ordre judicial– de mòbils i ordinadors de dos periodistes del 'Diario de Mallorca' i de l'agència Europa Press de Balears suposa un nou escàndol de la justícia i atempta contra la llibertat d'informació, a més de vulnerar la intimitat dels dos periodistes (els mòbils requisats eren d'ús particular). Es tracta d'una actuació sense precedents, que trepitja drets ciutadans bàsics i que s'entén millor amb dues dades de context.

La primera dada és que els dos periodistes segueixen l'anomenat cas Cursach, una causa de corrupció summament complexa i plena de derivades. El protagonista, Bartomeu Cursach, és un empresari de l'oci, conegut també com 'el rei de la nit', o directament 'el rei de Mallorca'. Presumptament, Cursach va gaudir durant més de vint anys de protecció policial i política, a la qual ell corresponia organitzant festes amb drogues i prostitució per a policies i polítics corruptes (del PP, naturalment). Va ser detingut i posat en presó preventiva pel fiscal Subirán i el jutge Penalva, per un sumari en què s'acusa Cursach de fins a 16 delictes, entre els quals hi ha organització criminal, suborn, extorsió, amenaces, tràfic d'influències, delictes contra la hisenda pública, blanqueig, corrupció de menors i homicidi. El nombre d'imputats (incloent-hi peixos grossos del PP, com José María Rodríguez o Álvaro Gijón) supera el centenar, i els testimonis han denunciat contínues amenaces i agressions. El jutge Penalva i el fiscal Subirán també van ser amenaçats en diverses ocasions, i van haver d'anar armats per protegir-se. Finalment, l'Audiència Provincial va retirar el jutge Penalva de la causa i Cursach va sortir de la presó pagant una fiança d'un milió d'euros (que el magnat, per cert, va reunir amb una velocitat admirable). Segons va denunciar el jutge, l'endemà de sortir de la presó Cursach es va donar el gust de visitar-lo a la seva oficina per insultar-lo.

La segona dada de context és el descontrol judicial que es viu a Espanya, unit a una involució alarmant en el respecte i la protecció dels drets dels ciutadans. Sentències escandaloses contra víctimes de violació i violència de gènere, presos i represaliats polítics, una fiscalia que afina clavegueres, una cúpula judicial que un ex director general de la Policia i ara senador pel PP presumeix de controlar “pel darrere”, i una indefensió creixent de la ciutadania davant de les arbitrarietats que pot arribar a cometre una justícia caiguda en una espiral de descrèdit són els ingredients de la recepta. El resultat és que el jutge que ara instrueix el cas Cursach, Miguel Florit, considera raonable enviar la policia a requisar mòbils de periodistes per anar no tant contra ells, sinó contra les seves fonts. Qui es pensa que no ha de témer res perquè no és independentista o no canta rap va terriblement equivocat. Quan es perd el respecte als drets d'uns ciutadans, vol dir que se'ns ha perdut el respecte a tots.