El Tribunal Suprem, a la nostra cara

HI HA JUGADES subterrànies del poder que perquè la societat se n’assabenti els periodistes les han de desenterrar amb moltes hores de pic i pala i col·laboracions de goles profundes. Hi ha martingales que aconsegueixen quedar ocultes gràcies a l’espessa penombra del sentit d’estat o la raó d’estat (exemple: Borrell no va ser reprovat pel PP aquest dimarts al Senat pel cas Abengoa). Però la rectificació a favor dels bancs que va decidir aquest dimarts el Tribunal Suprem amb les hipoteques està feta a la nostra cara, a plena llum del dia, amb publicitat, i no calen tertulians que t’expliquin què pot haver passat. Tothom ho entén. Se suposa que al Suprem hi van (com el seu nom indica) jutges que excel·leixen. El prestigi (ja força descriptible a Catalunya) de la institució ha caigut tan avall que els seus responsables potser conservaran el poder, però han perdut qualsevol autoritat.