Turull i el carro dels gelats

EL FRAGMENT de declaració de Turull davant Llarena que vam escoltar aquest dilluns a El matí de Catalunya Ràdio és impressionant. I ho és perquè Turull li diu sense embuts al jutge que té la seva sort a les seves mans i li deixa molt clar que així que va veure que podia ser escollit president el va ficar a la presó. ¿Cal cap més demostració que som davant d’un pres polític? Cinc setmanes després d’aquest episodi, l’ARA va entrevistar Turull a Estremera, i va comentar aquella escena: “Un dia em va dir « Os han pillado con el carrito del helado», com dient-me que qui la fa la paga. I jo li vaig contestar que no, que és al revés, que a nosaltres ens toca protegir el carro dels gelats. No sé si la gent s’adona que amb el jutge Llarena ens estem jugant el llegat de drets i llibertats que deixarem a les pròximes generacions. Està creant una versió nova del delicte de rebel·lió per apartar-nos de la política, i això és molt greu, perquè el Suprem genera jurisprudència”.