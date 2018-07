10/10: El camí del mig

Quan dues persones que pensen coses absolutament contradictòries queden per parlar-ne i, al damunt, consideren que val la pena continuar-ne parlant és perquè pensen que hi ha un camí del mig. Pot ser difícil, llunyà, complicat, però si parlen, és que creuen que pot arribar a existir. La reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez va acabar amb l’acord de continuar parlant i, per tant, vol dir que creuen que pot haver-hi camí del mig. I me n’alegro, perquè jo també ho crec. El sobiranisme vol la independència de Catalunya i creu que té el dret a dur-la a terme perquè els catalans la van votar l’1-O i van referendar-la amb una majoria parlamentària al desembre. El constitucionalisme, representat ara per Sánchez, creu que s’ha de mantenir la unitat d’Espanya que marca la Constitució. ¿Hi ha camí del mig entre aquestes dues posicions antitètiques? Jo crec que sí. Pot ser que n’hi hagi més, i estic disposat a escoltar les propostes, però com a mínim hi ha un camí del mig que és el referèndum pactat i la negociació per aplicar-ne els resultats. No és ni la independència ni la unitat, perquè és un camí que, de fet, pot portar a qualsevol dels dos llocs (segons qui guanyi). No és el que vol l’un ni el que vol l’altre. És a mig camí. Parlem-ne.