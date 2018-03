2/3: Sense camions

EM MALFIO de les prohibicions. Molt sovint, les autoritats es dediquen a prohibir-nos coses des del paternalisme: com si el ciutadà fos menor d’edat, se li impedeix fer una cosa pel seu bé. Prefereixo, en general, que les autoritats informin bé i que cadascú prengui les seves decisions amb responsabilitat. Tot i això, em sembla que la decisió de prohibir la circulació de camions per Catalunya i d’imposar el rigor als automobilistes en l’obligació de dur cadenes durant la nevada ha estat una bona decisió, a la qual cal donar suport. Perquè no era paternalista, era posar el bé comú per damunt del criteri dels particulars. No era només perquè no prenguessin mal ells mateixos, era perquè no col·lapsessin la via pública de tots i provoquessin situacions de perill als altres. I això sí que és responsabilitat de les autoritats. Exagerat? La previsió de nevades ja s’ha vist que no ho era pas, d’exagerada. I si estem parlant de seguretat i d’evitar el caos, val més exagerar que quedar-se curt. Certament, mai no sabrem què hauria passat si no s’haguessin adoptat aquestes mesures. No podrem fer mai la comparació. Però sabem que, adoptant-les, un episodi meteorològic complicat es va salvar d’una manera molt correcta i sense desgràcies. Felicitats.