24/7: La reconquesta

Pablo Casado ha dit que es planteja la reconquesta de Catalunya com el seu principal objectiu polític. És inquietant. El terme és tan inequívocament bèl·lic que, si el vols fer servir en un altre sentit, l’has de matisar molt. Per exemple, s’entendria que un líder polític espanyolista demòcrata, en la línia dels Azaña dels anys trenta, digués que aspira a la reconquesta emocional de Catalunya: a reconquerir la voluntat i el sentiment dels catalans, seduint-los amb la idea d’una Espanya plural, comprensiva i oberta. En aquest cas, em preguntaria si encara hi és a temps. Però la reconquesta que planteja Casado no és sentimental. No pretén seduir els catalans. Pretén conquerir Catalunya, físicament. És a dir, tenir tot el poder i tota la capacitat de decisió política per imposar la pertinença total de Catalunya a la seva idea d’Espanya, siguin quines siguin les opinions i els sentiments els catalans. Casado explicita els objectius de la seva reconquesta: fer servir tots els mecanismes del poder per descatalanitzar Catalunya, per convertir Catalunya en Tabàrnia. (Que és el nom que alguns han proposat per a una Catalunya descatalanitzada, per a una Catalunya a la qual se li hagués extirpat el virus malèfic de la catalanitat.) És una amenaça.