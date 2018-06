26/6: Aznar torna

La desaparició política de Rajoy torna a convertir Aznar en la figura central de la dreta espanyola. No crec que vulgui ser-ne el líder visible (el seu orgull només li permetria tornar per aclamació) però mou els fils a l’ombra. Apostant pels seus candidats a posar-hi la cara (fonamentalment Casado i Rivera), però sobretot dissenyant el programa que ha de permetre a la dreta tornar al poder i complir els seus objectius històrics. Cal, en primer lloc, unificar i refundar la dreta (és indiferent que sigui sota el PP o sota Ciutadans, perquè l’espai polític és el mateix) per aplicar un pla de màxims sobre Catalunya: abocar tots els recursos que calgui per dividir i enfrontar internament la població catalana, impedir les victòries electorals dels independentistes a base d’il·legalitzar els partits que calgui i arrencar –amb l’excusa d’un 155 reinventat a mida– el que li semblen les arrels del problema català, les institucions pròpies efectives, l’escola i la televisió. Aquest és el pla d’Aznar, i tots els candidats a liderar la dreta l'hi van comprant. I el duran a terme quan puguin si el sobiranisme no aprofita el temps que té al davant per convertir-lo en fàcticament impossible (com sempre, l’escenari internacional serà clau).