27/2: A favor del Mobile

DIUMENGE AL VESPRE vaig picar ben fort la cassola a favor del Mobile i de la seva continuïtat a Barcelona. Perquè és cert que el Mobile, com tot congrés, necessita un clima d’ordre, de seguretat i d’eficàcia. Però precisament perquè és un congrés de telefonia mòbil necessita també aparèixer associat a la llibertat, l’obertura i la modernitat. Per a les tecnologies de la informació, el pitjor horitzó és aparèixer associades a una imatge orwelliana de censura, d’autoritarisme i de repressió. Les tecnologies de la informació necessiten com el pa que mengen presentar-se agermanades a la llibertat i la democràcia participativa. Si el Mobile se’n va de Barcelona, no se n’anirà a Turquia o a la Xina, tot i que els ofereixen seguretat al carrer i unitat institucional. El Mobile es fa a Barcelona perquè se li ha ofert bona acollida i eficiència, però també una imatge de ciutat oberta i acollidora. Per això, apostar pel Mobile i per la seva continuïtat a Barcelona demana mantenir la imatge de la ciutat oberta i lliure, i combatre per tant la repressió, la censura o l’anacronisme cortesà. La meva cassolada no era contra el Mobile. Al contrari. Era a favor de tot allò que ens ha permès tenir-lo. I contra el que ens el pot fer perdre.