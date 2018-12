28/12: El conte de la lletera

Els promotors i avaladors del pacte de les tres dretes estan eufòrics. No tan sols aconsegueixen desallotjar el PSOE del seu etern feu andalús, sinó que creuen haver trobat amb el pacte a tres una fórmula màgica que els servirà per guanyar-ho tot. Entre altres coses, perquè el públic s’ha empassat amb una total naturalitat la benedicció política de l'extrema dreta. A partir de l’exemple andalús, comencen a somiar que, en una primera fase ràpida, la fórmula màgica els farà guanyar les principals ciutats i autonomies espanyoles i, en la primera ocasió, també el govern d’Espanya. El somni té encara una tercera fase, simultània o successiva: guanyar electoralment a Catalunya, començant per Barcelona (i si no s’aconsegueix ara, garantir-ho més endavant combinant la fórmula amb algunes mesures complementàries, il·legalitzant per aquí, prohibint per allà). La desactivació definitiva de l’independentisme i fins i tot del catalanisme seria guanyar-lo a les urnes. Uniformitzar el mapa polític d’Espanya. Poder-li negar la legitimitat democràtica. Estan tan eufòrics amb la fórmula màgica andalusa que han començat a fer números, com en el conte de la lletera. Però els números que fan no depenen només d’ells. Depenen també de nosaltres.