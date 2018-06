28/6: També Simenon

El grup de Ciutadans de l’Ajuntament de Terrassa ha exigit retirar (i fer tornar) qualsevol subvenció municipal a Òmnium. Pel que jo sé, aquesta subvenció és a hores d’ara ben poc substanciosa, no pas perquè l’Ajuntament la vulgui minimitzar, sinó perquè Òmnium vol dependre el mínim possible del diner públic. De fet, una de les modestes col·laboracions tradicionals de l’Ajuntament a les activitats d'Òmnium és un suport a la Nit del Misteri, que se celebra dijous, i que s’articula entorn del premi Ferran Canyameres (el jurat del qual tinc l’honor de presidir), dedicat a honorar la memòria d’aquest il·lustre escriptor terrassenc. Precisament, se'n diu Nit del Misteri i el premi està destinat a obres policíaques o de misteri perquè va ser el traductor de Simenon i un dels principals divulgadors de la seva obra. Per tant, l’Ajuntament ajuda a una iniciativa per promoure la lectura de Canyameres i de Simenon. Ho dic perquè està molt bé, en nom de la cultura universal, reivindicar i llegir Cervantes, un cop desembolicat l’exemplar d''El Quixot'. Però si l’apel·lació a la cultura no és purament una enganyifa, també està molt bé promoure la lectura de Canyemeres. I també està molt i molt bé llegir i recomanar el gran Simenon. Encara que sigui belga.