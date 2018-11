29/11: Protegir els emblemes

Quan la premsa europea ha informat que el jugador del Reial Madrid Sergio Ramos, amb amplis antecedents d’accions violentes impunes, s’havia saltat un parell de vegades els protocols contra el dòping, l’entrenador provisional de l’equip, Santiago Solari, ha dit que és el deure de tothom, i especialment dels periodistes, protegir Sergio Ramos, perquè és un emblema d’Espanya. Les declaracions tenen un punt de perversa ingenuïtat. Suposo que el senyor Solari llegeix els diaris. I veu que el ministre Josep Borrell, quan surten informacions sobre la seva persona que significarien el descrèdit immediat i la vergonyosa renúncia per a qualsevol altre polític, és protegit perquè és un emblema d’Espanya. I que quan surten fotos, enregistraments i informacions que deixen en una posició galdosa l’actual rei emèrit espanyol, també apareix aquesta mena de deure de protegir-lo, perquè és un emblema d’Espanya. Solari deu haver pensat: calla, que si ets un emblema d’Espanya pots fer el que vulguis i tot t’ha de ser perdonat. Si funciona amb Borrell i funciona amb Joan Carles I, per què no hauria de funcionar amb Sergio Ramos, que també té categoria d’emblema. Ingenuïtat perversa. Però pot ser que tingui raó. I que li funcioni, a ell també.