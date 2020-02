4/2: Fals testimoni

En un judici, els testimonis (no els acusats) estan obligats a dir la veritat. Fins al punt que existeix un tipus penal, castigat amb presó, per al fals testimoni. En el judici contra el major Trapero hi ha testimonis que han dit coses contradictòries. Per exemple, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos i la cúpula dels Mossos d’Esquadra, citats com a testimonis, han dit coses que no poden ser veritat a la vegada: o és veritat el que ha dit l’un o és veritat el que han dit els altres. De vegades eren interpretacions sobre un mateix fet, que poden ser diferents segons des d’on t’ho mires. Però també han narrat fets diferents, amb implicacions diferents, en versions que eren manifestament incompatibles. Algunes, sustentades per documentació. D’altres, no. Un observador ignorant i ingenu hauria de concloure que com que no tot el que s’ha dit pot ser veritat a la vegada, algunes de les coses que s’han dit no són veritat. Quines? No ho sé pas. Però en la mesura que qui no hagi dit la veritat –Pérez de los Cobos o els Mossos– pot haver comès fals testimoni, suposo que algú hauria d’investigar-los per aquest possible delicte. A l’un o als altres. Ara, tot i la ignorància i la ingenuïtat, també suposo que això no passarà.