5/7: El nou mantra

El nacionalisme espanyol sosté en públic que l’independentisme català ja ha estat derrotat. Però al mateix temps, paradoxalment, va traient-se del barret noves solucions màgiques que, aquestes sí, haurien de resoldre definitivament el problema. Senyal que tan derrotat no deu estar. Durant un temps, la fórmula màgica era l’article 155 de la Constitució, sense que estigués gens clar què volia dir. El 155 es va aplicar i som on som, que no els deu agradar prou. Suposo que perquè esperaven que la seva aplicació dura comportés automàticament la derrota electoral del sobiranisme. I no va passar. Ara, el nou mantra és il·legalitzar els partits independentistes. Suposo que està inspirada en l'adolorida constatació que feia Aznar fa uns dies: els independentistes, si els deixes votar, et guanyen. Perquè no et guanyin, o no els deixes votar, o no els deixes que es presentin. Cada vegada es treuen de la màniga una solució nova, senyal que l’anterior ha fracassat. I cada solució nova s’allunya un pas més no tan sols de l’esperit democràtic, sinó també del que pots explicar pel món i del que pots dotar d'una mínima cobertura legal. Quan fracassi la següent, fins on estaran disposats a arribar encara, en aquest allunyament dels mínims democràtics?