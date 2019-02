6/2: Faltes al mig del camp

Aviso: no és un article de futbol, encara que ho sembli. En futbol, hi ha dues maneres de fer que l’arbitratge perjudiqui un dels equips. Una és xiulant-li tot de faltes injustes al mig del camp, que no provoquen grans crits del públic, que no surten als titulars dels diaris, però que li impedeixen construir el joc, li trenquen el ritme i el situen en una posició d’inferioritat. L’altra manera és, òbviament, anul·lant-li gols i xiulant-li penals. De moment, als presos polítics catalans se’ls estan fent faltes al mig del camp: se’ls neguen testimonis, es veten els observadors internacionals, no se’ls deixa tenir ordinador, se’ls trasllada de males maneres, se’ls retalla el temps per preparar la defensa, es dificulta la feina dels mitjans de comunicació catalans... Com amb les faltes al mig del camp, res d’això sembla que condicioni el resultat, no es veu gaire, no provoca grans protestes, però perjudica un equip. I resulta que, de moment, el joc no ha passat del mig del camp. Ja veurem quan la pilota arribi a les àrees de gol. Perquè, normalment, quan un àrbitre ja t’ha xiulat moltes faltes al mig del camp i tot i així no perds, en un moment o altre t’acabarà xiulant un penal en contra o anul·lant-te un gol legal.