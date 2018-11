7/11: Altsasu i Cs

Quan Ciutadans va fer el salt a la política espanyola, feia l’efecte que era un producte de laboratori a la recerca de públic. En deien el partit de l’Íbex. En els laboratoris de la política s’havia constatat el desgast del PP i Ciutadans podia ser el recanvi: més modern, liberal, compromès amb la sagrada unitat d’Espanya, però sense pudor de resclosit. I es podia guanyar un públic ampli a través d’aquest espanyolisme modern, certificat a Catalunya per la seva oposició al catalanisme. Però em fa l’efecte que aquell dia que només veien espanyols pertot, a Ciutadans se li'n va anar la mà i va perdre la confiança plena del laboratori d’on havia sortit: a veure si això que vam dissenyar per apagar un incendi ens comença a obrir incendis nous. El bomber esdevingut piròman. Això, i el triomf de la moció de censura contra Rajoy, va descol·locar Ciutadans. Però diria que s’ha tornat a orientar, i que la prova va ser Altsasu. Perduda la confiança del laboratori, ara el que es tracta és de fer-se forts acumulant vots, per tal de recuperar-la. El mecanisme és el mateix, el populisme, però apujant-ne la dosi: l’afalac a l’instint del nacionalisme banal i l’exhibició d’arrogància. Fa uns anys volien ser Macron. A Altsasu volen ser Bolsonaro.