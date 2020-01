31/1: De què aniran?

A diferència dels plebiscits, que responen a una sola pregunta, les eleccions van sobre tots els temes polítics plantejats en una societat. Però cal reconèixer que sobretot en moments excepcionals, fins i tot els processos electorals queden marcats per una qüestió concreta. Van de tot, però van especialment d’alguna cosa. Ara que tenim a prop unes eleccions catalanes ens podem preguntar de què aniran. Hi ha qui pensa que haurien d’anar d’hegemonia: d’establir qui té l’hegemonia dins de l’independentisme i qui la té entre els contraris a la independència. És a dir, de si Esquerra certifica la seva hegemonia dins del sobiranisme i si el PSC relleva Ciutadans entre els qui en són contraris. Però hi ha qui creu que aquestes eleccions haurien de tornar a anar d’independència: de com s’arriba a la independència o com s’evita. Estic convençut que els resultats electorals seran diferents segons si aquestes eleccions queden plantejades entorn d’una cosa o de l’altra. Amb un matís: si són sobre la independència, tot i així posaran de manifest les hegemonies. Però si són sobre l’hegemonia, pot quedar molt afeblida la causa de la independència. Per la perplexitat, la distància i la fatiga d’una part de l’electorat sobiranista (que no ha deixat de ser-ho).