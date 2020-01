18/1: Mobile amb dòping

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso, ha dit que Madrid volen el Mobile World Congress que es fa a Barcelona i que faran tot el possible per obtenir-lo. I ha esmentat una sèrie de virtuts i avantatges de Madrid per prendre aquest caramel econòmic i de projecció a Barcelona. Queda clar, doncs: Madrid competeix i vol competir amb Barcelona. Participen en una mateixa cursa. ¿Però hi participen en igualtat de condicions? La major part dels avantatges de Madrid que exhibeix la presidenta són producte de l’acció positiva de l’Estat a favor de les infraestructures de la capital, mentre que alguns dels inconvenients que tindria Barcelona per guanyar aquesta cursa són precisament perquè l’Estat hi juga en contra: dèficits, obsolescència o mal finançament de moltes infraestructures. Aquesta és una raó de fons de l’independentisme: Madrid corre la mateixa cursa que Barcelona, el que guanya una ho perd l’altra. Però Madrid corre amb el dòping de l’Estat, mentre que a Barcelona la frena l’Estat. L’independentisme no aspira a deixar de córrer la cursa. Aspira a poder-la córrer sense la càrrega de les traves d’un Estat hostil i sense haver de pagar un tros de la factura del motor amb què corre la seva competència.