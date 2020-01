24/1: Què pensa Trapero

En el seu judici, em sorprèn la quantitat de titulars que ha generat què pensa el major Trapero, quan figura que a les persones les jutgen pel que han fet. Sembla, pel que he llegit, que de les declaracions del major Trapero n'hem tret molta informació sobre les seves opinions, qui són els seus amics, què hauria arribat a fer en determinades circumstàncies (que no es van produir) i, en canvi, no he vist aparèixer cap afirmació concloent sobre que hagi fet coses que no hauria d’haver fet. Entre l’agost i l’octubre de l’any 2017 no sembla ni provat ni provable que els Mossos i el seu major fessin res que no correspongués al que li toca fer a una policia en un país democràtic. I això no sembla importar-li a gairebé ningú. El que sembla importar és si el major aprova o desaprova el govern de la Generalitat (com a ciutadà pot pensar el que vulgui) o què hauria fet si hagués rebut unes ordres judicials que no van arribar. Si el que importa són les intencions deu ser perquè aquest és un judici sobre intencions. Si el que importa és si és o no és independentista és perquè el judici deu ser realment un judici a l’independentisme. Si preocupen les seves opinions és perquè algú està convençut que el delicte no és fer sinó opinar.