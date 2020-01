21/1: Vides trinxades

Ara que ha començat el judici al major Trapero, el segon gran judici al Procés, i amb tants d’altres esperant i fent cua, potser és el moment de deixar constància del que ha estat el volum i l’efecte de l’onada repressiva engegada en aquesta causa general contra l’independentisme. Primer, cal fer notar que la causa dispara contra l’independentisme, però hi dispara per aspersió: les actuacions del major Trapero, posem per cas, difícilment es poden interpretar com a part d’un pla independentista. Segon, s'ha de subratllar la gran quantitat de mal humà que s’ha fet. Vull dir que les estadístiques, un dia, podran recollir dies, mesos i anys de presó i d’exili, condemnes i detencions, però no podran recollir les vides que tot això ha trinxat. Les persones que han vist afectada d’una manera dolorosa la seva vida, el seu patrimoni, les seves expectatives de futur, la seva trajectòria professional o política, les seves relacions familiars. Això serà molt complicat, potser impossible, de quantificar. I és l’efecte real d’una onada que deixa una ferida humana, personal i col·lectiva, de molt difícil reparació. El cas del major Trapero, després del reconeixement a la seva feina en els atemptats de l’agost del 2017, pot ser un exemple d’aquesta destrucció.