29/8: Un espai per al PSC

Em sap greu que sigui el PSC, perquè havia estat tota una altra cosa. Però diria que seran els socialistes els beneficiaris de l’existència d’un espai que necessita expressió política. Hi ha a Catalunya, cal suposar, partidaris fervents de la unitat d’Espanya que no estan a favor d’excitar la gent perquè surti al carrer encaputxada a tallar llaços i arrencar banderes. En les últimes eleccions catalanes, de clau plebiscitària, Ciutadans va aconseguir acumular tot el vot contrari a la independència. La seva papereta era percebuda com la papereta del 'no'. Però avui Ciutadans és el partit que avala els escamots nocturns de netejadors. Hi ha un vot unionista que vol votar contra la independència, però no a favor de les caputxes. El PSC és el més ben situat per rebre’l. D’una banda, després de l’amputació del seu sector catalanista, és avui inequívocament un partit unionista. Si Ciutadans vol disputar el vot unionista diguem-ne moderat al PSC, s’arrisca a perdre el dels seus talladors de llaços en benefici del PP o de Vox, que l'hi disputen. El PSC pot ser el beneficiari de l’existència d’aquest espai, no sabem de quin gruix. Li cal una cosa: no confondre’s amb Ciutadans. Perquè quan el PSC s’assembla a Ciutadans, la gent vota Ciutadans.