Vuit premis d’honor davant el futur del català

ÒMNIUM VA CELEBRAR dissabte el 50è aniversari del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i va reunir a l’Ateneu Barcelonès els guardonats Jaume Cabré, Josep Maria Espinàs, Feliu Formosa, Josep Massot, Joan Francesc Mira, Quim Monzó, Raimon i Joan Veny. ¿Pessimistes o optimistes sobre el futur del català? Mira va desitjar ser suec per morir sense haver hagut de destinar cap energia a debats com aquest. Monzó va fer sortir el catanyol i la immersió ma non troppo i Cabré va enorgullir-se de l’escola de guionistes que ha creat TV3. Escoltant-los a tots, vaig pensar que malgrat tot estem molt vius, que el català viu endollat a una màquina política i mediàtica que el deslegitima, i que pateix davant dues llengües globals, una de les quals és la de la màquina. Però, tan creatius com som, hauríem de poder trobar la manera de gaudir usant i compartint la llengua, desacomplexadament.