12/8: Fer callar

PREGUNTEN en una ràdio: retirar llaços grocs és feixisme? La pregunta m’incomoda, perquè crec que hem de deixar les grans paraules (com feixisme o nazisme ) per a les grans ocasions; convertir-les en tòtems les acaba banalitzant. Però la meva resposta seria que arrencar llaços grocs no pertany a una cultura política democràtica. Pertany a una cultura política autoritària. Ho facin els poders públics, els partits o persones concretes, organitzades o no, encaputxades o no. (Si ho fan persones concretes perquè creuen que ho hauria de fer la policia s’estan convertint de fet en cossos parapolicials.) La base de la cultura política democràtica es deixar parlar. L’espai públic, en una cultura democràtica, és l’àgora on conflueixen les maneres diferents de pensar. Arrencar llaços grocs, cartells o banderes és fer callar, silenciar, impedir l’expressió de sentiments, idees o projectes legítims. És una forma d’exclusió, una imposició de silenci, que només es podria justificar en casos molt extrems -no pas en el cas de què estem parlant- i tot i així amb dificultats. Posar un llaç groc i arrencar-lo no són accions simètriques, equivalents. Arrencar llaços grocs no és exercir la llibertat d’expressió. És negar la llibertat d’expressió dels altres.