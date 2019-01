El debat de si Pinochet és millor que Maduro

LA CRISI de Veneçuela ha recuperat un debat recurrent, el de si hi ha dictadures eficaces i dictadures desastroses. En cap de les dues hi ha llibertat, però en les eficaces (diu l’argument) la gent menja cada dia i hi ha ordre als carrers. El darrer a parlar-ne ha sigut Alfonso Guerra, que ha comparat la inutilitat de Maduro amb l’estabilitat econòmica de Pinochet. (Vox hauria dit exactament el mateix, però canviant el general xilè per Franco.) Sí, ja sabem que en una dictadura els ministeris no tanquen per un desacord al Congrés com als Estats Units, i els pressupostos s’aproven cada any amb puntualitat, no com a Catalunya. Però les dictadures també són molt eficaces en la socialització de la misèria moral que significa viure en la por, la impunitat, la corrupció i la mentida. Representen un estadi de vida inferior on regna la llei del més violent. Es comença comparant dictadures i s’acaba preguntant per a què els volem, els drets humans.