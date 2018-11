Quan l’Ajuntament de Barcelona s’adorm i els veïns es desperten

Veïns de Gràcia han impedit aquest divendres, amb la seva presència física, l’enderrocament de dues cases centenàries, en el jardí de les quals hi ha una alzina esponerosa de més de dos-cents anys i dos metres i mig de diàmetre que anava a ser tallada. “Semblava l’1 d’octubre”, em deia un veí. A corre-cuita l’Ajuntament ha ordenat parar el treballs. Fem un reconeixement als ciutadans que, malgrat els vents de desvinculació social que bufen, han evitat un mal irreparable. El que no s’entén és que això que ha fet l’Ajuntament de Barcelona no ho hagués fet abans. Perquè resulta que, segons el que expliquen les mateixes autoritats municipals, ni les cases ni l’azina estaven catalogades i les llicències d’enderroc i d’obres dels promotors immobiliaris estan en regla i, per tant, l’aturada que han aconseguit els veïns pot ser temporal. Algú s’ha adormit a la Casa Gran.