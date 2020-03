Escric mentre sento Macron adreçant-se als francesos. Parla amb el to d’arenga militar que va intentar Sánchez: “Ens en sortirem units”, “Estem en guerra”, “Guanyarem”. Almenys, això sí, els explica que cap francès no haurà de patir per l’atur, per pagar els impostos, els rebuts o el lloguer. Aquí encara estem esperant alguna mesura concreta. “Estem en guerra”, va repetint, perquè els estats no troben una metàfora millor, estan avesats a la guerra. I ara els governs comencen a veure que l’exèrcit que els és més útil porta bata blanca, i a la bata no hi pengen medalles. Comencen a veure que avui el veritable ministeri de Defensa és el de Sanitat. El món ha canviat. Als líders, com a nosaltres, els costa creure l’increïble, sentir el calfred de saber que anem a una recessió, el calfred de pensar que canviarien tot l’arsenal atòmic que tenen per una vacuna.