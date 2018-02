El petroli del segle XXI no són les dades

DESPRÉS de l’article a les pàgines d’Economia en què explicava una experiència d’usuari en una oficina bancària, l’ARA ha rebut desenes de comentaris dels lectors. La majoria reflecteixen la mateixa incomoditat de sentir-se interrogats, en comptes d’escoltats, d’estar al servei del banc i no al revés. Es diu que el petroli del segle XXI són les dades, però un diria que l’únic petroli d’una empresa ha de ser la confiança dels clients, i que el petroli de la confiança no s’aconsegueix amb doloroses extraccions. Tu no conserves les confiança dels clients si aquests, quan han d’entrar a la botiga, pensen que sentiran estrès. Al contrari, penso que la discreció en el tracte fa sentir a gust, i acaba produint negoci. Que no s’enganyin pel fet que la gent que es queixa no retira els diners: no ho fan perquè no volen més maldecaps, però no perquè estiguin satisfets.