El policia torturador i l’estat profund

Per què el policia Billy el Niño ha mort sense ser jutjat per torturador? La Transició va pagar un preu que se’ns va dir que era en nom de la concòrdia i ara sabem que era per assegurar la impunitat. Cap judici, ni tan sols una petició de perdó. Només faltaria. Una cosa és que tornessin els comunistes i una altra que acabessin perdent els que havien guanyat la guerra. En aquest marc polític es va votar la Constitució del 78. Una altra cosa, encara pitjor, és que el torturador hagi mort carregat de medalles, plusos a la nòmina i fos convidat a fer una copeta el Dia de la Policia del 2018 en una comissaria de Madrid. Això és molt pitjor, perquè la democràcia ja té més de 40 anys. Un diputat de la comissió d’interior del Congrés m’ho va explicar així: “A Espanya mana l’estat profund i els caps de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil treuen i posen ministres de l’Interior”.

Billy el Niño, el torturador que va gaudir d'una jubilació daurada