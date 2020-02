Us ho haureu de gastar en seguretat

El futur de la democràcia s’està jugant en escenaris com els desnonaments de pisos. Que un fons voltor pugui apujar un 60% un lloguer que fins fa poc tenia un preu de mercat i que aquest augment sigui legal, emet un missatge devastador: la llei no et protegeix dels abusos més escandalosos de l’economia de mercat (l’habitatge és un dret fonamental). Tu i la teva família us en aneu al carrer. Aleshores serà normal que pensis que si el sistema no et protegeix, què t’importa a tu el sistema? Per aquesta escletxa, milers de persones passen a engrossir la llista dels expulsats de la societat, dels enrabiats carn de l’extrema dreta. I a aquells que només busquen la rendibilitat, sense tenir gens en compte la seva responsabilitat social, una previsió: tot el que avui guanyin per cobdícia, algun dia s’ho hauran de gastar en seguretat privada.