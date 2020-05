Violència verbal al Congrés

Ell li va estar dient marquesa i ella li va contestar que ell era fill d’un terrorista i que pertanyia "a l’aristocràcia del crim polític". Aquest desolador intercanvi va tenir lloc en seu parlamentària i en el curs d’una sessió en què el vicepresident d’esquerres va acusar l’oposició de dretes de promoure la insubordinació de la Guàrdia Civil. La gent tenim posat de fons el que diuen els polítics i en dies com ahir apugem el volum. I ahir, el que vam sentir d’Álvarez de Toledo i d’Iglesias va ser un senyalament de qui és l’enemic, l’enemic d’Espanya o el de la classe treballadora. Compte, que sempre hi ha pertorbats disposats a traduir les paraules en violència. I més ara que la indignació impostada és tendència. Les possibilitats que prenguem mal són exponencials, com ha quedat registrat a la història contemporània d’Espanya de fa menys d’un segle.