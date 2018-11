Creuaré dues declaracions: d’Alejandro Fernández a Catalunya Ràdio i de Ian Gibson a Eldiario.es. El nou líder del PP català es declara partidari de mantenir els monuments d’exaltació del franquisme perquè “tot això forma part de la nostra història i només els talibans es dediquen a esborrar-la”. L’hispanista anglès afirma que “amb Franco la dreta d’aquest país desconeix la vergonya, són incapaços d’acceptar el que va passar”.

No és amb l’exaltació del dictador que es recupera la història, sinó precisament amb allò que la dreta nega: acabar amb l’amnèsia que va acompanyar l’amnistia. La dreta juga a fer oblidar el passat. Per això Pablo Casado va proposar una llei de concòrdia per substituir la memòria històrica: per posar en el mateix pla el franquisme i la república, la dictadura i la resistència i així blanquejar el franquisme. ¿Seria capaç el senyor Fernández d’explicar als alemanys que s’han de recuperar els monuments d’exaltació del nazisme perquè això també és la història d’aquell país? La dreta no acabarà de sortir mai d’aquest atzucac, perquè les seves arrels en el franquisme són molt fondes i perquè els seus sectors liberals mai han batallat per la plena democratització del conservadorisme espanyol. I ara potser és tard perquè a Europa l’autoritarisme recupera predicament.

Le Monde ha publicat un reportatge en què una part significativa de la dreta francesa abomina de la Il·lustració, el projecte d’emancipació més noble que els humans han dissenyat. Michel Houellebecq en declara la “defunció”. I Patrick Buisson, que va ser conseller de Sarkozy, diu que “els mites del progrés i de la igualtat proclamats per les Llums estan en ruïnes”. Marion Maréchal, la nova Passionària de l’extrema dreta, com li diuen a França, és la més contundent: “L’emancipació de l’individu pensada per la Il·lustració, és a dir, la capacitat de transcendir la seva condició social o familiar, ha esdevingut un tipus d’integrisme”. Acomiadar les Llums condueix a l’obscurantisme. I en aquest terreny la dreta espanyola és la mestra.