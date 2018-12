Sense cabells per decisió pròpia

M’emocionen les històries de superació de la gent que utilitza l’esport per combatre un sotrac important de la seva vida, persones anònimes que troben una motivació extra en la pràctica de la seva activitat favorita. Els mitjans de comunicació que apostem per una visió optimista del que passa al nostre voltant hem anat obrint espais per donar difusió a reptes de tot tipus, que ràpidament han trobat la complicitat d’una base de lectors empàtics i d’un grup d’empreses que han entès que els beneficis de les seves accions no tan sols han de ser econòmics. Aquests relats, però, tenen una cosa en comú, i és que als seus protagonistes la vida els ha interpel·lat de manera directa. “No sabem com som de forts fins que ser forts és la nostra única opció”, deia Carles Capdevila.

Passa menys sovint que algú faci un pas endavant sense que hi hagi una interpel·lació directa. Aquesta setmana vull posar l’accent en Xènia Artiga, una jugadora del Barça CBS que va decidir rapar-se del tot els cabells i cedir-los per ajudar en la lluita contra el càncer. Les donacions d’aquest tipus permeten elaborar perruques naturals destinades a aquelles dones a les quals la quimioteràpia ha fet perdre els cabells. “Per totes aquelles persones que els necessiten molt més que jo. Aquests cabells aniran a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), perquè arrenqui un somriure a algú quan més ho necessita. Per demostrar i per mi”, va explicar la jugadora castellbisbalenca a través del seu compte d’Instagram, on va penjar una fotografia amb el seu nou look.

Als 19 anys, Artiga disputa la seva tercera temporada a la Lliga Femenina 2, cadascuna d’elles amb un equip diferent. La primera, quan encara era júnior, va ser amb l’Snatt’s Femení Sant Adrià, que va acabar aconseguint l’ascens a la màxima categoria del bàsquet femení. A més, aquella mateixa temporada Artiga va guanyar el campionat de Catalunya i va finalitzar subcampiona d’Espanya en categoria júnior. L’any passat va fer una bona temporada al Joventut Les Corts. Després de la renúncia a la categoria de l’equip barceloní, l’aler pivot va fitxar pel Barça CBS. “Vull seguir aprenent com a jugadora amb l’ajuda de les meves companyes i l’entrenador, que m’ensenyen molt”, diu la jove, que compagina l’esport amb els estudis de medicina.

L’exemple de la Xènia, que es va formar com a jugadora al Basket Almeda, és d’una maduresa extrema i resumeix a la perfecció l’altruisme de molta gent anònima que tan sols vol ajudar i no necessita res a canvi, com la que diumenge va destinar diners o temps a la sempre encoratjadora Maratóde TV3 i Catalunya Ràdio.