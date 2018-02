El carácter barcelonetí

El Barri de la Platja o Barceloneta fins en època molt moderna ha conservat un caràcter ben definit. Les famílies obreres del ram de l’edificació fixaren llurs domicilis en aquest barri. Amb el temps s’hi anaren establint noves indústries. La seva situació veïna al port afavorí l’engrandiment de la barriada, la qual aviat es féu mestressa absoluta de tot el tràfic; i com la Riba era l’única comunicació per terra que la ciutat tenia amb la mar, allà radicava el moviment d’importació i d’exportació en la càrrega i la descàrrega de les naus. [...] Primitivament la planta total de les cases de la Barceloneta presentava la figura d’un quadrat perfecte i entrat el segle XIX en temps del general Castaños aquest consentí ampliar-les en la forma triangular que encara conserven. Des d’aquesta època va anar-se poblant de gents forasteres, establint-s’hi colònies de naturals procedents del reialme de València tots ells dedicats a les tasques del mar. Molts dels veïns d’aquest barri eren aficionats a formar part de les colles anomenades del Xato de Sant Mus i es titulaven Xatos antics de la bandera vella ; Xatos xics ; l’Ancora, etc., associacions que tenien per objecte establir un fons per mitjà de quotes setmanals, per fer una fontada o excursió anual durant els dos dies de Pasqua granada. Uniformats amb senzillesa duien a tall d’armament els instruments i utillatges de l’art culinari, seguits de la bandera i acompanyats d’una música, fent cap als santuaris de Sant Mus, de la Mare de Déu de la Cisa o qualsevol altre escollit per la majoria dels associats. Aquestes colles venien a constituir les primícies de les agrupacions excursionistes obreres. Durant molts anys el barri de la Barceloneta fou lloc d’esbarjo dels barcelonins, especialment els dies de festa. El Rebaix del moll de la Riba era el passeig escollit on abundaven els establiments de begudes coneguts amb el nom de les Pudes, desapareguts en enrunar-se totalment el moll de la Riba l’any 1902. [...] Altra característica i celebritat de la Barceloneta ha estat l’establiment de grans tallers de construcció, entre ells la “Maquinista Terrestre y Marítima” que instal·là els seus tallers l’any 1856 a l’extrem del carrer de Sant Ferran (actualment de la Maquinista). [...]