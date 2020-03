29/03: Nord contra sud

Durant el temps de la Guerra Freda, distingíem políticament entre l'Europa Occidental i l’Europa de l’Est. Amb la caiguda del Mur de Berlín va renéixer la il·lusió d’una Europa única. Però des de llavors es va veient que la veritable tensió dins d’Europa és entre nord i sud. Ha esclatat sovint, per exemple en la crisi grega. I ara està esclatant i esclatarà més entorn del coronavirus. En general, el nord acusa el sud de frivolitat i imprevisió. I el sud acusa el nord de rigidesa, supèrbia i manca de solidaritat. Entorn de la solidaritat, el nord replica que només pot demanar-la aquell qui ha fet esforços, que no s’hi ha repenjat amb l’esperança que si van mal dades ja vindran els altres a treure’t del tràngol. I que els països del sud -Portugal en seria una apreciable excepció- no han fet els deures quan podien. En aquesta tensió, que el coronavirus fa renéixer dramàticament, tothom té raons. És irritant la supèrbia del nord i la seva escassa flexibilitat. Però ha estat indignant com molts governs del sud han preferit fer propaganda abans que una acció de govern efectiva i previsora. Nosaltres som al sud, i tenim valors meridionals que podem defensar. Però de vegades ens convindria també copiar algunes de les virtuts del nord.