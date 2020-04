12/4: Exèrcit

Llegeixo que una associació es queixa perquè “la Generalitat obstaculitza l’actuació de l’exèrcit a Catalunya” contra el coronavirus. Em sembla una frase sense cap sentit. Tenia entès que l’exèrcit era un instrument, que actuava en funció de la demanda de l’autoritat civil, que és qui té la capacitat de decisió. No és l’eina la que pot decidir què fa, és l’autoritat civil qui diu què ha de fer l’eina. No és el martell qui decideix on pica, és qui té el martell a les mans qui el fa servir per picar aquí o allà. Personalment, soc partidari que es facin servir en una situació d’emergència totes les eines que existeixin, i que els ciutadans paguem precisament per a això. Del que no soc partidari és que les eines decideixin, perquè està clar que no és la seva funció. El ferrer no “obstaculitza” l’actuació del martell. El fa servir així o aixà. Excepte que el que ens vulguin dir és que l’exèrcit no és el martell, sinó el ferrer. El qui decideix. Però això quedaria molt allunyat d’un ordenament constitucional democràtic. En tot cas, com a molt, pot haver-hi un conflicte de competències sobre qui decideix, si el govern de l’Estat, la Generalitat o un ajuntament. En el cas català, sembla obvi que és la Generalitat. Ara, qui no és, segur, és l’exèrcit.