En defensa d’André Gomes

Entrena bé. Com el millor. Hi posa ganes en cada exercici. Està integrat en un vestidor ple d’estrelles complicades. Té unes condicions físiques immillorables. Envejables. Té una planta única. Un cos privilegiat. En els entrenaments és exuberant. Arriba a banda i banda del camp amb suficiència. Trepitja àrea rival arribant des de segona línia. Juga igual amb l’esquerra com amb la dreta. Un futbolista ambidestre que permet donar sortida per qualsevol costat. No saps mai per on pot sortir. Ni els companys ho saben molts cops. Té mobilitat. Pot jugar tant al mig com en una banda de l’atac. Fins i tot com a pivot defensiu, equilibrant l’equip en les transicions defensives. Tant per l’esquerra com per la dreta. És la polivalència personificada. Complidor tàcticament. Disciplinat amb les ordres del tècnic. Va bé per dalt. Dóna centímetres -gairebé 1,90- per defensar l’estratègia rival. És estètic. Sobretot quan trota per la medul·lar. Colpeja la pilota amb classe. Dona profunditat. I equilibri per mantenir quatre migcampistes sobre la gespa i fer l’equip més compacte. És jove. Portuguès. Internacional amb l’actual campiona d’Europa. S’ha fet futbolista en una plaça complexa i bulliciosa com Mestalla, aguantant un públic exigent i terriblement entès en aquest esport com el del València.

Està acostumat a jugar als grans escenaris, com ahir, amb una final en joc acompanyant Leo Messi i Luis Suárez en punta d’atac, deixant que el protagonisme recaigui en els seus companys per no fer-los ombra en la seva condició de cracs indiscutibles. Desgastant el rival perquè el brasiler Coutinho pugui desfer l’empat quan al València li comencen a fallar les cames. Precisament per la zona del camp on atacava ell al primer temps, castigant l’esquena de Gayà, obrint el camí perquè els altres obtinguin la glòria.

L’únic problema que té André Gomes és que tot això només ho veu Ernesto Valverde. I abans Luis Enrique. Els qui manen. Els qui en saben. Per a la resta d’immortals, profans en això del futbol, André Gomes és un misteri.