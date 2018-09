I la dona de Casado, que es dediqui a cuidar els fills

DEDICAR UN ARTICLE A ALGÚ amb la premissa “és la dona de” és arriscat: o s’entra en profunditat en la persona o s’acaba caient en la presentació de la dona com a complement de l’home líder. És el que passa al perfil que La Vanguardia feia ahir d’Isabel Torres, la dona de Pablo Casado, “la psicòloga que acompanya el nou líder del PP”. Aturem-nos al verb del títol - acompanyar - i passem-lo pel VAR dels lingüistes, el diccionari: “Ajuntar-se (a algú) per fer el que ell fa”. El perfil respon a aquesta accepció, la primera al DIEC. Després de les pinzellades biogràfiques, se’ns expliquen passos en la vida de Torres sempre com a complement de Casado. ¿La parella té un fill prematur? Una experiència per “reforçar les creences en contra de l’avortament” -ideal que comparteixen, això sí-. ¿Com va afectar-li a Torres una baixa que va durar mesos? A ella no ho sabem, però sí que Casado, marit exemplar, “anava cada dia a Elx per ser al costat de la seva família”. I el colofó. Què ha de fer Torres ara que el marit és el líder del partit? “Casado no ha pogut dedicar tant temps com la seva dona als fills [...] però ha intentat compensar-ho els caps de setmana [...]. El seu entorn apunta que quan Rajoy es va acomiadar, les paraules que va adreçar a la seva dona semblaven dedicades a Torres, quan es justificava per haver-se perdut tantes festes de l’escola o visites als metges. «I no he sentit mai cap retret», va afegir Rajoy”. Senyora Torres, ja ho sap: a cuidar els fills i a no queixar-se.

EL LLAÇ GROC

El Mundo agafa un incident puntual -els insults a un empresari de Blanes que no volia llaços grocs al seu restaurant- per presentar els que enllacen com una “patrulla de la intolerància”. I el diari conclou que el significat del símbol ha canviat: “S’ha convertit en un marcador identitari que ha mutat del victimisme a l’agressivitat”. D’aquí a estrella de David a la inversa hi van dos editorials.