Ja ho arreglarem, conseller Buch

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha dit que vol “garantir els drets fonamentals i en concret el dret a la manifestació", però vol fer-ho "amb seguretat", cosa que li agraïm. Per tant, explica que les manis hauran de ser "estàtiques" i ocupar un espai públic "amb una amplada superior a 20 metres". Els participants “hauran de portar mascareta, mantenir la distància de seguretat de dos metres i no portar pancartes compartides, sinó només d'ús individual”.

Qualsevol manifestant mundial, en sentir això, es descoratjaria i diria que es queda a casa, però no un manifestant independentista català. Un manifestant independentista català ja ha fet de tot i no li ve d’aquí. S’ha canviat de samarreta sota una bandera, amb desconeguts (ensenyant el llom, els pneumàtics i els sostenidors); ha donat la mà (suada) a altres éssers fent la Via Catalana i ha somrigut al cel per a la Gigafoto; s’ha apuntat, amb una disciplina que riu-te’n dels hússars, al tram que li tocava... No li ve d’aquí. Aquest any, en lloc de ser els d’Òmnium i els de l’Assemblea els que donin les instruccions, les donarà el conseller Buch. Ens apuntarem a un tram, i ens estarem allà, sols com mussols, veient de lluny els altres participants. I si en Buch ens diu que no hi podem anar en metro, tren i autocar i que hi hem d’anar en gorrocòpter, segur que ho farem. Entenc que aviat es començaran a fabricar mascaretes amb lemes i estelades, que seran venudes a les botigues (amb cita prèvia). A més a més, anar amb mascareta té un avantatge claríssim per als brètols descontrolats i els policies infiltrats. Ja serveixen per tapar-se la cara si la nit s’allarga i així deixem descansar, que ja toca, els mocadors palestins.