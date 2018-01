Intolerable llaç groc

Els fets passen avui a l’excel·lent(íssim) restaurant Sergi de Meià, de Barcelona. Fan cuina catalana de quilòmetre zero, de manera que aquests dies t’hi pots trobar perdius a la vinagreta, llebre a la Royal o carxofes del Prat amb tòfona. La gràcia del lloc és que de tant en tant la mare del cuiner, tan bona com ell, també cuina.

En això que entra una parella a dinar. Els proposen una taula i s’hi avenen. Al darrere, uns habituals que fan el Menú Festival, i, al costat, un home sol, que s’ha regalat un bon àpat. En això que la parella s’adona d’una cosa. Els cambrers, sommeliers, cuiners... tot el personal de la casa duu el llaç groc a la solapa en suport als presos polítics. I s’emprenyen. En un to desafiant i agressiu li diuen al responsable del local, en Sergi de Meià, que “és intolerable portar llaços”. Ell els contesta que al seu local hi ha llibertat d’expressió i que tothom hi és benvingut. Llavors s’aixequen, declaren que “en un lloc com aquest” no hi volen menjar i ja canvien d’idioma per advertir-li que prendran “les mesures oportunes”. La parella que feia el Menú Festival s’ho mira sense creure-s’ho. El senyor sol mormola que ells s’ho perden.

Quines són les mesures oportunes? ¿Mostrar la solidaritat amb els presos polítics és intolerable? ¿És tolerable, per tant, i fins i tot desitjable, que des del PP li diguin a Roger Torrent que ja cal que vigili, “que té fills”? ¿És també intolerable protestar perquè un raper (un raper!) anirà a la presó per les lletres dels seus raps? ¿Seria, en canvi, tolerable admirar la serenitat d’Elionor, que té un tiet que no és a la presó, tot i que hi hauria de ser, i una tieta que se’n va lliurar? Quines mesures? ¿Trucaran a la Guàrdia Civil? ¿O li posaran categòriques crítiques negatives a la pàgina web? Suposo que a hores d’ara la perdiu, la llebre i les carxofes ja són, també, intolerables.