Manuel Valls i els processos migratoris

Manuel Valls, el que va ser ministre de l’Interior francès, farà classes a Esade durant aquest curs. L’assignatura que impartirà no pot estar més ben pensada: processos migratoris i geografia urbana.

Tenint en compte que l’home, com a ministre de l’Interior francès, va ser l’entusiasta encarregat de l’expulsió de milers de gitanos, entre ells, aquella nena de 15 anys, de nom Leonarda Dibrani, que va ser detinguda i deportada mentre era d’excursió amb el col·legi, em moro de ganes de conèixer el temari de les seves classes. “Avui us parlaré de processos migratoris (forçosos)”, dirà potser. I tot seguit qui sap si apuntarà a la pissarra frases assenyadíssimes que va dir llavors, com ara: “El paper de França no és acollir aquestes poblacions” (santa raó) o “Els gitanos han de tornar a Romania i a Bulgària”. Unes frases, per cert, que el populatxo, sempre amb ganes de sedició, no va comprendre del tot veient les manifestacions que van organitzar-li. El populatxo, en fi, no copsa que sense gitanos “la geografia urbana” canvia molt.

No fa gaire, l’ARA publicava que Iñaki Urdangarin s’havia llicenciat a Esade en un temps, diguem-ne, sorprenentment ràpid i que, tot seguit, ja li van donar feina de professor. Concretament va fer classes de consultoria estratègica. Si no fos per un petit detall que no ve al cas, no es pot negar que el gendre del rei domina la consultoria estratègica, de la mateixa manera que Manuel Valls domina els processos migratoris. És per això que somio en altres assignatures impartides per altres experts. Somiar és de franc. Seria meravellós veure Josep Borrell impartint 'desinfecció (grau 3)' o el jutge Llarena donant 'escriptura creativa (màster)'.