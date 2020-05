He vist, al programa de l'Ustrell, un invent que farà furor i que m'ha inspirat un negoci: la mascareta amb obertura que s'obre i es tanca. Mitjançant un dispositiu que s'acciona amb la mà, l'obertura es bada i, d'aquesta manera, permet ser al restaurant menjant aliments. N'acciones el sistema d'obertura, t'introdueixes la forquilla a la boca i tot seguit tanques. Té l'avantatge que ja mai més et veuen mastegar amb la boca oberta, si és que eres d'aquests.

Com us deia, aquesta meravellosa mascareta m'ha fet pensar, esclar, en algunes millores que avui mateix patentaré i que espero posar a la venda per a tots vosaltres. Hi ha aliments, com la sopa, que no tenen gaire problema a l'hora de ser introduïts per via oral. Però i els calçots? Per fer unes bones calçotades confinades he ideat una mascareta pitet (els guants ja els tenim, poden ser els d'anar al súper) i un embut que hi va fixat (es paga a part i pot ser de qualsevol color). D'aquesta manera la introducció del calçot a la boca, de per si complicada, no tacarà el confinat responsable. Aquest invent, no cal dir-ho, el poso a disposició no només dels que no volem contagiar ningú sinó també de persones de qualsevol creença religiosa que vulguin tenir una vida més fàcil. Per als amants del vi, entre els quals em compto, he pensat en una còmoda mascareta amb forats per al nas (ensumar és bàsic) i una petita esfera de plàstic transparent enganxada a l'orifici de la boca, que fa de decantador de butxaca.

Si el dinar va bé i hom vol arribar una mica més lluny, també tinc la mascareta sexual. Amb el mateix orifici mòbil per menjar calçots, però de llenceria. Ho venc amb un pack de guants i preservatiu. Pel preu no patiu. Estic segura que ens posarem d'acord.