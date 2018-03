Morrissey, rectifiqui!

Estimat Morrissey, he llegit que vostè fa servir imatges de la violència policial del referèndum de l’1-O a Catalunya per il·lustrar la seva cançó (preciosa, per cert) Who will protect us from the police?, que podríem traduir com “Qui ens protegirà de la policia?”

Realment, estimat Morrissey, les imatges són molt plàstiques. En els últims anys no hi ha hagut en tot el món hòsties més bèsties (ja em dispensarà la cacofonia). A més a més tenen el component pertorbador de mostrar-nos iaies per terra i dones arrossegades pels cabells. La violència policial, quan es produeix, no hauria d’aprofitar-se de l’avançada edat de les víctimes o de la seva inferioritat física. Però és que en aquest cas l’1 d’octubre ve del crit “ ¡A por ellos, oé!”

Ara bé, estimat Morrissey. Vostè s’equivoca de mig a mig fent servir les imatges que dèiem i li prego que rectifiqui. Si té la bondat de passar un dia per la delegació del govern espanyol a Catalunya, l’Enric Millo li ho explicarà tot. Miri, estimat Morrissey: tècnicament no són càrregues policials, per la qual cosa, tècnicament, vostè comet un error fent-les servir per a una cançó que es pregunta qui ens pot protegir de la policia. Com que no hi va haver càrregues, tècnicament, vostè tècnicament hauria de canviar la lletra de la seva (reitero que preciosa) cançó. ¿No li semblaria millor que el títol fos Qui ens pot protegir de l’odi nacionalista independentista? Per al videoclip li suggereixo uns quants policies condecorats i uns quants avis perillosos amb el llacet. Espero que reflexioni i faci el canvi ben aviat o potser serà acusat d’un delicte d’odi. Ja sap que, per molt menys, últimament a Espanya et poden empaperar si no demostres prou amor a les forces de l’ordre. Seva, afectíssima.