Enric Millo, el delegat del govern espanyol a Catalunya, ha dit a RAC1 que “tècnicament” no hi va haver càrregues policials l’1 d’octubre, sinó que es van produir “accions de compliment de l’ordre judicial”. El coronel Pérez de los Cobos, responsable de la coordinació policial d’aquell dia, va dir, fa un parell de dies, exactament el mateix, amb les mateixes paraules.

Tècnicament no hi va haver càrregues i, per tant, tècnicament no hi va haver ferits. Tècnicament Roger Espanyol no va rebre un tret de bala de goma perquè tècnicament les bales de goma a Catalunya estan prohibides i, per tant, si l’hagués rebut, tècnicament els policies que van disparar s’haurien saltat la llei. Tècnicament no hi va haver puntades de peu de karate, tècnicament no va haver-hi estirades de cabells, tècnicament no hi va haver sang, ni blaus. Tècnicament no hi va haver uns veïns que van denunciar uns policies que es van obrir la bragueta i van pixar-se a sobre de la població civil des d’un balcó i tècnicament aquell crit, “ Que nos dejen actuar”, es referia a fer els Pastorets al Casino de l’Aliança. Tècnicament Enric Millo, que segueix les ordres del coronel, sap molt bé el que diu i per què ho diu. Tècnicament no hi ha gana al món, el que hi ha és actuacions disperses a l’hora de repartir els aliments. Tècnicament no hi ha pobresa energètica, el que hi ha és la necessitat d’implementar polítiques a l’abast dels desafavorits. Tècnicament no sabem qui és M. Rajoy. Tècnicament Espanya no ven armes sinó que comparteix a canvi d’honoraris alguns submarins amb altres països. Tècnicament els immigrants de Tarajal van morir perquè no sabien nedar. Tècnicament és la paraula que serveix per disculpar-ho tot. Tècnicament tot és una bona tifa.