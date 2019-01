A Andalusia ja hi ha, oficialment un 'trifàtxic'. El 'trifàtxic' és un pacte fatxa entre tres partits, un d’ells d’ultradreta, que t’obliga a anar al bar a demanar un tallat amb gotes. El PP i Ciutadans ja han pactat amb Vox. O Vox, el PP i Ciutadans ja han pactat, perquè, per dir-ho en llengua no regional, “tanto monta, monta tanto, Abascal como Fernando”. A partir d’ara comença “la Reconquista”. Jo espero que una de les primeres mesures sigui que els parlamentaris escollits vagin al Parlament andalús a cavall, per si pel camí es troben algun descendent de Boabdil a qui expulsar.

Com a reacció a aquest 'trifàtxic', llegim a l’ARA que les organitzacions feministes –diguem-ne que una mica amoïnades– "busquen repetir l’èxit de mobilització del 8-M i sortir al carrer a plantar cara als partits polítics que gosen «mercadejar» amb els drets de les dones". Yolanda Besteiro, presidenta de la Federació de Dones Progressistes (uix, quin fàstic que els deu fer aquest “progressistes”), va dirigir-se directament al PP i Ciudatans. “Si accedeixen a les pretensions i les imposicions que pretén dur a terme aquest partit [Vox] a Andalusia, seran igualment responsables del retrocés que es faci al nostre país”.

A mi el que m’emociona és saber què faran els de Ciutadans davant d’aquesta mobilització. Perquè quedar clar que els de Vox, coherents com són, es quedaran a casa fent tuits burletes. I els del PP també s’hi quedaran, sense fer tuits. Però ells tenen un comportament molt més erràtic i fan el que fan segons com bufa el vent del CIS. Són capaços, són molt capaços d’anar a la capçalera de la manifestació i agafar ben fort la pancarta. I són capaços, després, de cridar la Griso i en Ferreras per explicar que han convocat la manifestació perquè amb l’extrema dreta no s’hi pacta i perquè “les dones” són la prioritat de Ciutadans, no el Procés.