La truita espanyola

Els amics de Societat Civil Catalana feien un d’aquests tuits que ara estan de moda i que comencen sempre amb un “ hola” adreçat a algú per, després, dir-li: “ Se te ha borrado este tuit”. És una manera de refregar-li a l’algú que potser ha fet una piulada improcedent que, després, ha eliminat. Anava dirigit als companys d’ El matí de Catalunya Ràdio: “ Hola, @maticatradio, se os ha borrado este magnífico e ilustrativo tuit”. Era un anunci del sopar groc que fa la xef Ada Parellada per aconseguir diners per a la caixa de resistència dels presos polítics amb la foto d’una truita de patates. Llavors, ells escrivien: “ Nada más amarillo que una buena tortilla española [icones d’aplaudiments]. Todo bien amarillito”.

Ignoro per quina raó els d’ El matí de Catalunya Ràdio van esborrar el tuit. Però és molt fanàtic pensar que ho van fer perquè no havien pensat que la truita de patates en alguns llocs d’Espanya es diu “ tortilla española” i que en adonar-se’n el van esborrar. No tothom ha de ser com els amos d’aquell comerç que es deia Los Catalanes i que va canviar de nom perquè els clients, malalts de catalanofòbia, no hi entraven. Recordo que alguns americans van decidir boicotejar les French fries perquè França no donava suport a la guerra. I sé, esclar, que Franco va canviar el nom del bistec rus. Però en aquest cas no hauríem de fer nostre el refrany castellà “ Piensa el ladrón que todos son de su condición”.

La cosa em recorda l’acudit dels pares que porten el fill al metge perquè està obsessionat amb el sexe. El metge li dibuixa una ratlla i li pregunta què és. “Una parella fent l’amor”, contesta ell. Li dibuixa un quadrat i li pregunta què és. “Una orgia”, contesta el noi. Per tant, el metge conclou: “Sí, efectivament, el noi és un obsés”. I llavors els pares, escandalitzats, fan: “Home! Esclar! És culpa seva, que li ha dibuixat aquestes marranades...” I ara vaig a fotre’m una truita espanyola amb un got de Rioja.