Confinades, però lliures!

Aquests dies ens hem habituat, amb més o menys grau, al confinament forçat i som molts els que, en aquestes circumstàncies tan extremes, hem expressat la nostra incomoditat o resignació per la situació, d’altra banda ben necessària. Les hores de convivència de tots els membres de la família en un espai tan reduït, la compatibilització del teletreball amb les obligacions familiars, l'organització de la intendència... Hi ha múltiples situacions noves per a la majoria, i sovint fins i tot hi posem una mica d’humor per fer-ho més suportable. És bo que sigui així. Però aquesta realitat, que la majoria de famílies passen com poden, no ens n’ha d’amagar una altra: ¿com es pot suportar un confinament de 24 hores i que, de moment, sabem que s’allargarà durant un mes, en aquelles cases on darrere les quatre parets hi ha antecedents o risc de violència de gènere? ¿Algú es pot imaginar conviure les 24 hores del dia tancat a casa amb un possible agressor? ¿Com podem evitar que la prolongació del confinament provoqui un increment dels casos de víctimes per violència de gènere? Només hi ha una resposta possible: cal garantir la protecció a les víctimes de violència de gènere i dels menors que hi conviuen.

La campanya 'Establiment segur contra la violència masclista' promou que aquests dies us pugueu adreçar a comerços de serveis essencials dels nostres pobles i ciutats si patiu violència de gènere

Aquesta inquietud òbviament la tenim també des de l’Advocacia Catalana, que en aquests moments treballa intensament per coordinar-se amb les administracions i altres institucions o associacions per garantir la protecció d’aquestes víctimes. La població ha de saber que malgrat l’excepcionalitat que vivim avui continua actiu i en funcionament el servei de guàrdia de 24 hores amb advocades i advocats que presten el servei d’assistència a la víctima de violència de gènere, que es gestiona i s'ofereix des de cadascun dels 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, amb l’objectiu que es faci un assessorament jurídic immediat a la víctima i es garanteixi la defensa dels seus drets davant el jutjat de violència sobre la dona des de la interposició de la denúncia.

On som ara? Lamentablement coneixem el problema i des de l’Advocacia Catalana tenim les eines per dotar les víctimes de protecció legal. Però en les actuals circumstàncies de confinament i, per tant, de convivència contínua de la víctima amb la seva parella, ¿com podem ajudar-la a denunciar un presumpte cas de violència de gènere? ¿Com es pot superar el control absolut de la seva vida per demanar ajuda?

Més enllà de la responsabilitat individual que hem d’exercir com a familiar, amic o simplement veí d’una possible víctima, és important que es conegui la campanya Establiment segur contra la violència masclista, que ha posat en marxa l’Institut Català de les Dones (ICD). Es tracta de comerços de serveis essencials dels nostres pobles i ciutats on us podeu adreçar aquests dies de confinament si patiu violència de gènere i que us prestaran el suport necessari per ajudar-vos a sortir del vostre infern, permetent-vos contactar amb el 900 900 120, que és la línia d’atenció contra la violència masclista.

Iniciatives com aquesta són un exemple de responsabilitat col·lectiva com a societat, però mai és sobrer recordar que davant d’una agressió o de qualsevol altre tipus de violència de gènere, la mateixa víctima o qualsevol persona del seu entorn ha de trucar al 112 si és una emergència.

Totes aquestes accions tenen com a objectiu aconseguir que cap dona se senti sola davant les situacions de risc i de violència de gènere. Heu de saber que entre tots i totes podem ajudar-les i que des de l’Advocacia Catalana hi som per prestar assessorament jurídic immediat i per exercir la defensa dels seus drets. A qualsevol hora i cada dia de la setmana. Us volem confinades, però lliures! No esteu soles.